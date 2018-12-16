تعرف على 12 ضحية لـ«محمد صلاح»

كتب: محمد السيسي

حقق الدولى محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب فى قارة أفريقيا لعام 2018، والمقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، والتى توج بها للعام الثانى على التوالى.

وتفوق «صلاح» فى سباق الفوز بالجائزة على كل من الغانى توماس بارتى لاعب أتلتيكو مدريد، والمغربى مهدى بن عطية، لاعب يوفنتوس، والسنغالى ساديو مانى، لاعب ليفربول، وكاليدو كوليبالى، لاعب نابولى.

وأصبحت مصر أكثر الدول العربية تتويجاً بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية، برصيد أربعة ألقاب، بعدما توج بها من قبل محمد بركات عام 2005، ثم تبعه زميله محمد...