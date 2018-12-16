رياضة | عاجل.. الأهلي يقترب من ضم مدافع منتخب سوريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يقترب من ضم مدافع منتخب سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف مسؤولو النادى الأهلى، مفاوضاتهم مع السورى أحمد الصالح مدافع فريق العهد اللبنانى، من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتدعيم دفاع الفريق الأحمر.

ورحب المدافع السورى بالانتقال إلى القلعة الحمراء، لكنه طلب من مسؤولى الأحمر إنهاء المفاوضات مع ناديه اللبنانى.

ويتطلع مجلس إدارة الأهلى بقيادة محمود الخطيب لدعم الفريق الأول بصفقات قوية للمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم، وفى مقدمتها دورى أبطال إفريقيا.

كان الأهلى قد نجح فى التعاقد مع 3 لاعبين لدعم الفريق الأول بداية من يناير، وهم محمد محمود من وادى دجلة، ومحمود وحيد ظهير أيسر مصر المقاصة، وحيرالدو دا كوستا جناح أول أغسطس الأنجولى.

وهنا نستعرض أبرز المعلومات عن أحمد الصالح صفقة الأهلي المنتظرة.

أحمد الصالح من مواليد 20مايو 1990 يمتاز بالطول حيث يبلغ 185 سنتيمترًا ويجيد اللعب في قلب الدفاع، ويلعب حالياً في صفوف العهد اللبناني.

بدأ مدافع المنتخب السوري مسيرته الكروية مع نادي الجيش وتألق معه حتى انتقل وعمره 22 عامًا إلى نادي الشرطة في سوريا قبل أن ينتقل إلى نادي العربي الكويتي عام 2013، ولكن التجربة لم تنجح ليعود للشرطة ثم يرحل بعدها إلى المحرق البحريني في عام 2016 ويعود مرة أخرى إلى العربي ثم يرحل للدوري الصيني، ومنه للعهد اللبناني.

ولعب الصالح في عام 2008 مع منتخب سوريا وسجل هدفين خلال مسيرته وأصبح قائدًا لنسور قاسيون، وقاد منتخب بلاده للمباراة الفاصلة لتصفيات المونديال أمام أستراليا.

حل زمة دفاع الأهلي:

يري بعض مسئولي لجنة الكرة بالنادي الأهلي، أن الصالح سيكون خير حل لأزمة الدفاع التي يعاني منها الفريق مؤخرا، وكانت سبباً رئيسياً في خسارة اللقب الإفريقي للعام الثاني على التوالي أمام الترجي التونسي.

ويتميز أحمد الصالح بأدائه القتالي، ويستطيع بناء الهجمة بشكل جيد ويملك عنصر الخبرة مع منتخب سوريا بجانب كثرة تجاربه الاحترافية، بالإضافة لقوة الالتحامات.