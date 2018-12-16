شكرا لقرائتكم الأهلى يختتم تدريباته لمواجهة النجوم بالدورى الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم فريق الأهلي تدريباته اليوم،الأحد، إستعداداً لمباراة النجوم المُقرر لها مساء غداً والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الثانية عشر وهي المباراة التى يعول فيها الأحمر على عودة الانتصارات المحلية بعد خوض مباراة جيما الأثيوبي.

ويتطلع محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق لاستمرار مسيرة الانتصارات المحلية بعدما سبق وحقق الفريق ثلاثة انتصارات محلية أمام بتروجت وطلائع الجيش والجونة، وسيتحدد خلال الساعات المقبلة مصير أكثر من لاعب مصاب تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة أمثال أحمد فتحي وعلى معلول وأن كانت المؤشرات تصب في مصلحة أحمد فتحي حيث أقترب من العودة لمباريات الفريق بعدما شارك في تدريبات الفريق الأخيرة فيما يغيب عاشور للاصابة التى تعرض لها في لقاء جيما.