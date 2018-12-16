شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يرفض التفريط فى بدلاء الزمالك خلال انتقالات يناير رغم العروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك بالاتفاق مع إدارة النادى، التفريط فى اللاعبين البدلاء بالفريق فى شهر يناير المقبل حيث يرى إنه لا يوجد لاعباً أساسياً وآخر بديل بقوام الفريق الأبيض وإن كل اللاعبين الفريق يحتاج إلى خدماتهم حتى نهاية الموسم الجارى ثم تحديد مصيرهم وإن أى لاعب لا يشارك مع الفريق سيأتى دوره فى المشاركة بالتوقيت المناسب.

ولهذا اتفق جروس مع إدارة الزمالك إنه لا يوجد مجال بالتفريط فى أي لاعب بعد حديث بعض اللاعبين داخل الفريق عن وجود عروضا لهم وبذلك يستمر الثنائى دونجا وأحمد مدبولى هما المتواجدان ضمن حسابات الرحيل فى يناير إلا إن الموقف النهائى بشأنهما لن يتم حسمه إلا مع وضوح الرؤية بشأن كامل فى الوافدين الجدد الذين سيضمهم النادى الأبيض فى انتقالات الشتاء.