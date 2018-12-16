شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الإسماعيلى والقطن الكاميرونى اليوم الاحد 16 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يدخل فريق الإسماعيلى مع دقات الخامسة عصر اليوم، الأحد، اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره القطن الكاميرونى على ستاد الاسماعيلية فى إطار مباريات ذهاب دور الـ 32 لدوري الابطال الأفريقى ويتطلع الدراويش لتحقيق انتصار وبأكبر عدد من الأهداف يسهم فى تسهيل مهمة الفريق قبل خوض مباراة الإياب بالكاميرون المقرر لها السبت المقبل .

ونستعرض أهم 5 معلومات عن مباراة الاسماعيلى والقطن الكاميرونى فى السطور التالية ..

1_ طاقم تحكيم مغربى لمباراة الاسماعيلى والقطن

أسند الاتحاد الافريقى "الكاف" إدارة مباراة الإسماعيلى والقطن لطاقم تحكيم مغربى وهم نور الدين الجعفرى حكم ساحة ويعاونه لحسن أزكاو مساعد أول ومصطفى أكركاد مساعد ثان وسمير كزاز حكمًا رابعًا، على أن يكون الاريتريى ميداني ميليس مراقبًا للمباراة.

2_ كيف تأهل الاسماعيلى والقطن لدور الـ 32

حجز الإسماعيلي، مقعده في دور الـ 32 بعد التغلب على لو ميساجير نجوزي البوروندي في الدور التمهيدي، بثلاثة أهداف لهدف بمجموع المباراتين ، بينما تأهل القطن الكاميرونى لنفس الدور بعد فوزه بركلات الترجيح على فريق ديولاسو بطل بوركينا فاسو بركلات الترجيح، بنتيجة 5/3، وذلك بعد انتهاء مباراتى الذهاب والعودة بنفس النتيجة 3/1.

3_ أون سبورت تذيع مباراة الإسماعيلى والقطن

حصلت قناة أون سبورت على حقوق بث مباراة الإسماعيلى أمام القطن الكاميرونى ، ومن المقرر أن يتم بث المباراة بأكثر من 12 كاميرا عالية الجودة ، لنقل كافة التفاصيل خلال اللقاء المرتقب والذى سيشهد حضور جماهيرى كبير.

4_ أبو جريشة يطالب اللاعبين بالحسم قبل موقعة جاروا

يقود محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للإسماعيلى مباراة القطن بشكل مؤقت لذا طالب جميع اللاعبين بإثبات مدى جدراتهم بالاستمرار في صفوف الإسماعيلى بالإضافة لطى صفحة الخروج العربى والتركيز فقط لتحقيق انتصار على بطل الكاميرون وحسم المباراة من جولة الذهاب رغم قوة المنافس الذى يضم لاعبين مميزين قبل مواجهته على ملعبه ووسط جماهيره بمدينة جاروا الكاميرونية السبت المقبل.

5_ القطن يفتش عن النتيجة الايجايبة

يسعى القطن الكاميرونى بقيادة مدربه بيرتين ابويل لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام الاسماعيلى تسهل من مهمة بطل الكاميرون فى موقعة الاياب التى تقام بين أنصاره فى حضور 22 ألف مشجع بمدينة جاروا لخطف بطاقة التأهل للدور التالى للبطولة لاسيما أن القطن تأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا نسخة عام 2008 حيث تلقى خسارة أمام الأهلى ،وخسر أيضا نهائى كأس الكونفدرالية عام 2003 ويحلم بالصعود لمنصات التتويج الافريقية للمرة الاولى فى تاريخه.