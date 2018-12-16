رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 16/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 16/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأحد والموافق 16/ 12/ 2018 عدداً من المباريات القوية خصوصاً في الدوريات الأوروبية الكبرى لذا؛ نستعرض لكم مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

- ساوثهامبتون × أرسنال: اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2 - برايتون × تشيلسي: اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1 - ليفربول × مانشستر يونايتد: اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2 مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة: - برشلونة × ليفانتي: اليوم الأحد في تمام الساعة الـ9:45 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة: - كالياري × نابولي: اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة - روما × جنوى: اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت مدينة القاهرة. مواعيد مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا: -الإسماعيليx القطن الكاميروني في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة. -مازيمبيx زيسكو في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

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