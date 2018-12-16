الان تتابع رئيس الهلال: لا يوجد أعذار لخسارتنا أمام الحزم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أكد رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل أنه لا يجد أي أعذار يبرر بها خسارة فريقه أمام الحزم 1-2 امس السبت في الجولة 13 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال رئيس النادي في تغريدة على تويتر: لا يوجد لدينا عذر كنا سيئين ونستحق الهزيمة أعتذر عن النتيجة وأتحمل الخسارة وأعدكم بأننا سنعمل على تلافي الأخطاء وإسعادكم.

وأضاف: ليس من عاداتنا البحث عن مبررات ولكن بعد لقاء الأهلي سيتم توضيح الكثير من الأمور المتعلقة بالاتحاد السعودي ولجنة المسابقات.

وأكد: أسف أسف أسف.. أنتم لا تستحقون إلا الفرح.

وتجمد رصيد الهلال عند النقطة 32 في صدارة جدول الترتيب في حين ارتفع رصيد الحزم للنقطة 14.