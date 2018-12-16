شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يبحث مع السفارة المصرية بأثيوبيا ترتيبات مباراة جيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجرى مسئولو النادي الاهلي اتصالات مع نظرائهم بالسفارة المصرية في أثيوبيا من أجل إنهاء ترتيبات عدة أمور خاصة رحلة الفريق لأثيوبيا لمواجهة فريق جيما بإياب دور الـ32 للبطولة الأفريقية.

كان مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب قد قرر تكليف إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي، برئاسة بعثة الفريق التي تتجه خلال أيام إلى إثيوبيا استعدادًا لمواجهة فريق جيما الإثيوبي، الجمعة القادم، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على جيما الإثيوبي، مساء الجمعة، بهدفين دون رد ، سجّلهما ناصر ماهر ومروان محسن في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب.