شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح فى تونس لحضور ورش عمل محاضرى شمال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجنة الحكام الرئيسية، فى تونس لحضور الندوات وورش العمل الخاصة بمحاضرين شمال أفريقيا، على أن يعود للقاهرة الأسبوع المقبل.

كانت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، قررت تعيين حكام عرب وأوروبيين لجميع مباريات بيراميدز المقبلة فى مسابقة الدورى العام، على أن يدير مباريات بيراميدز أمام الاهلى والزمالك والإسماعيلى حكام من أوربا، وحكام عرب لباقى المباريات.