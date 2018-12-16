موعد مباراة ليفربول محمد صلاح ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

رضا علي

يحل فريق مانشستر يونايتد ، ضيفا ثقيلا على فريق الريدز على ملعب «أنفيلد» مساء الاحد في قمة مباريات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

و يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 42 نقطة، ويتأخر بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر بفوزه أمس على إيفرتون، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بـ26 نقطة.

موعد المبارة

تنطلق المباراة تحديداً فى تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ،

القنوات الناقلة

beIN SPORTS HD 2

معلق المباراة

المعلق: حفيظ دراجي