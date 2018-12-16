محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018.
مصدر لمصراوي: الزمالك يحصل على توقيع "رونالدو الاتصالات"
عبدالحفيظ: الأهلي في مرحلة تحتاج لـ"قلب جامد"
محمود مرعي لمصراوي: لم أوقع للأهلي ولكن أتمنى الانتقال له
دجلة لمصراوي: باوك والزمالك ينافسان الأهلي لضم لاعبنا
السيد سالم لمصراوي: لم أوقع للزمالك.. ودجلة: لم يصلنا عرض من القلعة البيضاء
علاء ميهوب يعلن عبر الخليج 365.. تقدمه باستقالته من اللجنة الفنية بالأهلي
عبد الله جمعة معلقا على تغييره أمام القطن: تحت أمر الجهاز الفني في أي مركز
شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات السبت.. مرعي يتمنى الانتقال للأهلي.. وكاسونجو يوضح موقفه من الرحيل عن الزمالك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .