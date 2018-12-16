رياضة | موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق ليفربول والمحترف في صفوفه محمد صلاح لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد مانشستر يونايتد وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 16/ 12/ 2018 في الجولة السابعة عشر من الدوري الانجليزي.

ويلتقي فريق ليفربول مع مانشستر يونايتد على ملعب الأنفيلد، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في منافسات الدوري الانجليزي عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 الرياضية المشفرة.

ويحتل فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 42 نقطة فيما يقع مانشستر يونايتد بقيادة جوزيه مورينيو في المركز السادس برصيد 26 نقطة.