رياضة | القبض على 9 مشجعين في إيطاليا بسبب شغب ديربي تورينو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على 9 مشجعين في إيطاليا بسبب شغب ديربي تورينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت قوات الشرطة الإيطالية، بإلقاء القبض على 9 مشجعين، قبل مباراة يوفنتوس أمام تورينو، التي انتهت لصالح فريق السيدة العجوز اليوم السبت، بهدف دون رد، في الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي.

وذكر موقع "يوفي نيوز" التابع لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" أن هؤلاء المشجعين اتهموا بحيازة الألعاب النارية، والقنابل الدخانية قبل المباراة في الملعب الأولمبي بمدينة تورينو.

وشهدت أجواء ما قبل المباراة اشتباكات بين بعض جماهير يوفنتوس، والشرطة في الطريق المؤدي للملعب، بعدما منعت الشرطة احتكاك جماهير البيانكونيري مع مشجعي تورينو.

وجاء هدف الديربي الوحيد عن طريق رونالدو من ركلة جزاء، ويعتبر هذا الهدف هو رقم 5000 في تاريخ يوفنتوس بالدوري الإيطالي.

وبذلك الفوز عزز البيانكونيري صدارته لترتيب الكالتشيو، برصيد 46 نقطة، فيما تجمد رصيد تورينو عند 22 نقطة، بالمركز السادس.