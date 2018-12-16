رياضة | مدرب منتخب مصر السابق يفجر مفاجأة نارية حول سر عدم احتفال صلاح بالأهداف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب مصر السابق يفجر مفاجأة نارية حول سر عدم احتفال صلاح بالأهداف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، إن مقارنة رمضان صبحي ، بمحمد صلاح ومحمد النني غير صحيحة.

وتابع السيد خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «الجماهير تتعجل تألق رمضان صبحي، وهو يواجه حظا سيئا ببسب انضمامه لفريقين يعتمدون على أسلوب دفاعي».

وأضاف السيد « محمد صلاح يستحق جائزة أحسن لاعب في أفريقيا، والفرعون المصري سعيد بعكس ما يتوقع البعض بسبب عدم احتفاله بعد إحرازه الأهداف»، مشيرا إلى أنه يغير طريقة الاحتفال بالأهداف وليس أكثر.

وعقب انتهاء مباراة ليفربول ونابولي بهدف محمد صلاح، سألت صحيفة ميرور نجم الريدز السابق لويس جارسيا عن سبب عدم احتفال الفرعون بالهدف فرد قائلاً: "حسناً، لازلنا نجهل سبب عدم احتفاله بعد تسجيل الأهداف، لكن اعتقد أن شعوره اختلف عن الموسم الماضي، والذي كان فيه كل شئ سهل، أما هذا الموسم فهو يصارع في عددٍ من المباريات، وتتاح له الفرص كثيراً لكنه يفشل في استغلالها".

وأضاف الإسباني: "ربما يحاول إثبات نفسه من جديد، وإذا كان هذا الشئ المقصود، فقد فعله بشكلٍ جيد أمام نابولي".

ورفض صلاح الاحتفال بالهاتريك الذي سجله في مرمى بورنموث وكذلك هدفه في مرمى نابولي.