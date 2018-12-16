رياضة | حوار- خالد حسن مدرب كرة اليد والكرة الشاطئية: 14 عاماً لم تكن كافية لتطوير المنتخب المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار- خالد حسن مدرب كرة اليد والكرة الشاطئية: 14 عاماً لم تكن كافية لتطوير المنتخب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعدما حققتُ كأس العالم مع مصر عام ٢٠٠٤ كان طموحي أن أكون محاضراً دولياً في هذة اللعبة وفعلا تحقق الحلم في ٢٠١٥ و ذهبت تونس والمغرب والصين، أتمني أن أحقق ميدالية ذهبية اخري في كأس العالم وتكوين منتخب مصري للشاطئية يعيد أمجاد الفريق الذهبي ٢٠٠٤ فرغم مرور 14 عام لم يتم تجديد الفريق او تطويره.

بهذه الكلمات بدأ الكابتن خالد حسن مدرب كرة اليد والكرة الشاطئية حواره الخاص لـ"الخليج 365 الرياضي".

حدثنا عن بداياتك مع اللعبة ؟

بدأتُ في نادي باكوس في الاسكندرية والتحقتُ بمنتخب مصر للشباب ولعبت معهم افريقيًا في تونس وكأس العالم في اسبانيا جيل مواليد ٦٨ وانضممتُ بعدها لمنتخب مصر الاول ولعبت معهم افريقيًا في الجزائر مع الكابتن جمال شمس وكنتُ أول لاعب ينضم للمنتخب الاول وهو في دوري الدرجة الاولي.

ماذا عن خطوة الانتقال للدوري الممتاز؟

أصدر مستر تيدمان المدير الفني للمنتخب حينها أمر بانتقالي الي الدوري الممتاز ولعبتُ لصفوف الأولمبي في فترته الذهبية ولقضية ما أثيرت حينها ابتعدعتُ عن اللعب لمدة عام ثم عدتُ الي المنتخب ولعبت دورة الالعاب الافريقية في زيمبابوي ٩٣ وكأس العالم في ايسلندا ٩٥ والالعاب الاولمبية بانتلانتا ٩٦وتوقفتُ عن اللعبة بعد قرار اتحاد اليد بتقاعد الاعبين سن ٣٢ عام.

تم اختيارك لقيادة منتخب الشاطئية في أول ظهور له.. حدثنا عن هذا القرار؟

تم اختياري لتدريب منتخب الشاطئية في أول ظهور له عام ٢٠٠٤ وتم الاختيار من الدكتورحسن مصطفي لتحضير الاعبين الدوليين الذين اعتزلوا وحققنا بطولة العالم في الغردقة ٢٠٠٤ وكانت مفاجأة وبعدها حققنا رابع في البرازيل ٢٠٠٦ ورابع في اسبانيا ٢٠٠٨.

هل ابتعدت إذن عن كرة اليد؟

بالنسبة للصالة في ذلك الوقت كنت المدير الفني لنادي سموحة من ٢٠٠٥ الي٢٠٠٩ وصعدت بهم من الدرجة الاولي للمحترفين وكونت الفريق الحالي وحقننا برونزية الدوري والكأس ولكن بعد ذلك تعاقدتُ مع الاتحاد القطري لتكوين منتخب للشاطئية عام ٢٠٠٩ والحمد لله حققت معهم ٤ بطولات آسيوية و٣ العاب اسيوي وبطولة الخليج مرتين و٢ برونزية كاس العالم و١ برونزية الالعاب العالمية.

ما تقييمك للدعم الاعلامي ؟

بالنسبة لي لا يوجد دعم اعلامي ولكن التدريب الان لم يصبح بالكفاءة ولكن فعلا يدار بالسوشيال ميديا.

من هو اللاعب المصري الأفضل في رأيك؟

في الصالات بدون شك احمد الاحمر في التاريخ وفي الشاطئية عصام كانو لاعب سبورتنج.

ما هي أكثر اللحظات المؤثرة في مشوارك؟

الفوز ببطولة العالم الشاطئية في الغردقة مع منتخب مصر فهي أول بطولة أحققها كمدرب وكان عمري ٣٢ سنة مع لاعبين لعبتُ معهم كوائل عبد العاطي وهاني يسرى واللحظة الاصعب عند العودة للتدريب في الصالة مع نادي الوكرة القطري وحققت معاهم كأس الاتحاد وكان تحدي قوي لي لاثبات ذاتي في الصالة مرة اخري.

ما هي رسالتك للجماهير المصرية؟

المحافظة علي القمة أصعب من الوصول لها لم تقصروا مع المنتخب علي الاطلاق ونشعر بمساندتكم الدائمة.

ماذا عن رسالتك للاعبين؟

عليكم أن تكونوا قدر المسؤلية دائماً فالجميع يعرف قيمة مصر في الداخل والخارج.

ختاماً.. ماذا تقول للمسؤلين؟

يحب الاهتمام بكرة اليد الشاطئية فنحن قادرون علي حصد ميداليات ويجب عمل بطولات محلية علي جميع الفئات السنية وتكوين كادر تدريبي للعبة التي تتطور بشكل مستمر فقد شاركنا في في اولمبياد الشباب في الارجنتين ٢٠١٨والعام القادم في امريكا واللعبة تنشط السياحة كذلك.