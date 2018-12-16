شكرا لقرائتكم حكام أجانب لبيراميدز لنهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجنة الحكام الرئيسية، فى تونس لحضور الندوات وورش العمل الخاصة بمحاضرين شمال افريقيا، على أن يعود للقاهرة الأسبوع المقبل.

كانت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، قررت تعيين حكام عرب وأوروبيين لجميع مباريات بيراميدز المقبلة فى مسابقة الدورى العام، على أن يدير مباريات بيراميدز أمام الاهلى والزمالك والإسماعيلى حكام من أوربا، وحكام عرب لباقى المباريات.