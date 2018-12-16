شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اليوم استعدادته لمباراة النجوم في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يختتم فريق الأهلي تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمباراة النجوم المُقرر لها مساء غداً والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الثانية عشر وهي المباراة التى يعول فيها الأحمر على عودة الانتصارات المحلية بعد خوض مباراة جيما الأثيوبي.

ويتطلع محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق لاستمرار مسيرة الانتصارات المحلية بعدما سبق وحقق الفريق ثلاثة انتصارات محلية أمام بتروجت وطلائع الجيش والجونة، وسيتحدد خلال الساعات المقبلة مصير أكثر من لاعب مصاب تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة أمثال أحمد فتحي وعلى معلول وأن كانت المؤشرات تصب في مصلحة أحمد فتحي حيث أقترب من العودة لمباريات الفريق بعدما شارك في تدريبات الفريق الأخيرة فيما يغيب عاشور للإصابة التى تعرض لها في لقاء جيما.