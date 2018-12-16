شكرا لقرائتكم خبر عن الانتاج الحربى يغلق باب رحيل النجوم فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق نادى الإنتاج الحربى باب رحيل النجوم فى الميركاتو الشتوى المقبل سعياً للحفاظ على قوام الفريق الأساسى لضمان إنهاء المسابقة فى المربع الذهبى وتعكف لجنة التعاقدات بالنادى برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق على عقد جلسات مكثفة لإنهاء ملف تمديد تعاقد عامر عامر حارس مرمى الفريق.

واقترب عامر عامر من الوصول لإتفاق مالى مع ناديه ،لاسيما أن تعاقده مع العجلات الحربية بنهاية الموسم الحالى ويحق له التوقيع لأى ناد فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة حرس الحدود والمقرر لها الأحد 23 ديسمبر الجارى على ستاد المكس فى إطار مواجهات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام .

ويقدم الإنتاج الحربى موسماً متميزاً حيث يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى ستة مواجهات وتعادل فى ثمانية وخسر 3 لقاءات فقط وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 16 هدف .