شكرا لقرائتكم خبر عن مرونة كبيرة.. شاهد كيف يتدرب الرباع المصرى محمد إيهاب تمرينات شاقة داخل الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرونة ولياقة وقوة، يتمتع بها الرباع المصرى محمد إيهاب، كما أن حرصه اللا متناهى على أداء التمارين الشاقة للارتقاء بمستواه هو ما يجعله يحمل اسم مصر عالياً فى المحافل الدولية.

ومؤخراً شارك الرباع المصرى محمد إيهاب، صورة له عبر حسابه على "انستجرام" فى أثناء تأديته إحدى التمارين الشاقة، وحمله عدد 7 دمبل من الحديد، وظهر مؤديا التمرين بمرونة وقوة كبيرة.



محمد إيهاب

ويبدو أن إيهاب بدأ برنامجاً مبكراً استعداداً لخوض منافسات أولمبياد طوكيو، المقرر إقامتها بعد فى عام 2020.