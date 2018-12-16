شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حقائق عن القطن الكاميرونى قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الاسماعيلى مع دقات الخامسة عصر اليوم الأحد إختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره القطن الكاميرونى على ستاد الاسماعيلية فى إطار مباريات ذهاب دور الـ 32 لدوري الابطال الافريقى ويتطلع الدراويش لتحقيق انتصار وبأكبر عدد من الأهداف يسهم فى تسهيل مهمة الفريق قبل خوض مباراة الإياب بالكاميرون المقرر لها السبت المقبل

ونستعرض أهم المعلومات عن فريق القطن الكاميرونى فى السطور التالية ..

- تأسس نادي القطن عام 1986 ويتخذ من مدينة جاروا مقرا له.

- القطن يعد أفضل نادي في الكاميرون حاليا ، حيث سبق له التتويج ببطولة الدوري المحلي 15 مرة مواسم: "1997، 1998، 2001، 2003، 2004، 2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2011، 2013، 2014، 2015، 2018، ونال لقب الوصيف مواسم "1994، 1996، 1999، 2000، 2002".

- حصد لقب كأس الكاميرون 6 مرات في مواسم "2003، 2004، 2007، 2008، 2011، 2014"، وخسر اللقب في النهائي مرة واحدة موسم 1999.

- تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة عام 2008 حيث تلقى خسارة أمام الأهلي المصري، وخسر أيضا نهائي كأس الكونفدرالية عام 2003.

- أشرف على تدريبه العديد من المدربين المميزين أبرزهم الفرنسي سبستيان ديسابر موسم 2012 - 2013 والذي تولى تدريب الدراويش العام الماضي حيث قادهم للفوز ببطولة الدوري.

- يقود الفريق حاليا المدرب الكاميروني بيرتين أبويل وملعبه يدعى “رمدي أدجيا” الذي يسع إلى ما يزيد عن 22 ألف مشجع.

-تأهل القطن الكاميرونى لدور الـ 32 بعد فوزه بركلات الترجيح على فريق ديولاسو بطل بوركينا فاسو بركلات الترجيح، بنتيجة 5/3، وذلك بعد انتهاء مباراتى الذهاب والعودة بنفس النتيجة 3/1.