الأهلي يستقر على اختيار الجهاز المعاون للمدرب الأوروجوياني

عبدالحكيم أبوعلم

استقر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي علي تشكيل الجهاز المعاون للمدير الفني الأوروجوياني المرتقب مارتن لازارتي الذي سوف يتم التعاقد معه بشكل رسمي غدا.

وسيضم الجهاز الفني كلا من سيد عبدالحفيظ مديرًا للكره ومحمد يوسف مدربًا عامًا وعادل مصطفي مدربًا مساعدًا وطارق سليمان مدرب مساعد فيما سوف يصطحب المدير الفني الجديد مدربا مساعدا معه ومخطط احمال.

ووصل إلى القاهرة الأوروجوياني مارتين لازارتي أحد المدربين الأجانب المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد مفاوضات مكثفة جرت خلال الأيام...