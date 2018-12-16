رياضة | رابط سريع hd.. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم الأحد 16-12-2018

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رابط سريع hd.. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم الأحد 16-12-2018

يفتح ستاد سيوداد دي فالنسيا أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين برشلونة وليفانتي يوم الأحد القادم 16 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 9 ربيع الآخر 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة 16 من الدوري الإسباني 2018-2019.

يدخل البلاوجرانا هذا اللقاء وهم على صداراة جدول التريب برصيد 31 نقطة، فبعد مرور 15 جولة استطاع زملاء ميسي أن يحققوا الانتصار في 9 مباريات، وتعادلوا في أربع، وتلقوا هزيمتين، وسيسعى الكتلان لخطف لثلاث نقاط في هذه المباراة لتوسيع الفارق عن إشبيليه وأتلتيكو مدريد اللذان يمتلكان 28 نقطة في المركز الثاني والثالث.

يعيش ليفانتي أوقاتًا رائعة حتى الآن في الليجا، واسطاع الفريق أن يضع نفسه في المركز السادس برصيد 28 نقطة وبفارق نقطتين عن ألافيس صاحب المركز الخامس، بعد 15 جولة، فاز الفريق في 6 مباريات، بينما كان التعادل حاضر في أربع، وتلقى خمس هزائم.

موعد مباراة ليفانتي ضد برشلونة والقنوات الناقلة

البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 16).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : سيوتات دي فالنسيا .

المعلق : يوسف سيف .

موعد المباراة :

10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:45 مساءاً بتوقيت العراق .

9:45 مساءاً بتوقيت السودان .

10:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:45 مساءاً بتوقيت تونس .

8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:45 مساءاً بتوقيت قطر.

7:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

يعاني برشلونة من العديد من الإصابات في صفوفه هم سيرجي روبيرتو، رافينيا وصامويل أوتيتي، بالإضافة إلى مالكوم الذي، لكن الخبر الجدي هو هودة لويس سواريز من الإصابة، لكن من المتوقع أن لايشارك لعدم اكمال لياقته، ولن يفتقد الفريق أي لاعب بداعي الإيقاف

لن يقوم إيرنستو فالفيردي بتغيير طريقته المعتادة، وسيدفع بالثنائي لونجليه وبيكيه في قلب الدفاع، بينما سيتكون خط الوسط من الثلاثي، فيدال، يوسكيتس، راكيتيتش، وسيقود الهجوم الثلاثي ديمبيلي وكوتينيو وميسي كماهجم.

التشكيل | 4-3-3

مارك-أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - كيلمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

آرتورو فيديال - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

فيليبي كوتينيو - ليونيل ميسي - عثمان ديمبيلي

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفانتي

سيغيب عن ليفانتي في اللقاء ضد برشلونة أرماندو ساديكو وصامويل جارسيا، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإصابة أو الإيقاف.

سيبدأ المدرب فرنسيسكو لوبيز بطريقته المعتاد عليها منذ انطلاقة الموسم، وسيعتمد على الثلاثي بير، تشيما، كاباكو لقيادة خط الدفاع، مع استغلال سرعات الثنائي الأماماي لويس ومارتي لمباغتة الكتلان.

التشكيل | 3-5-2

أوير أولازابال

روبير بير - تشيما - إريك كاباكو

روبين روكينا - تونو - إينيس بردهي - جوسي كامبانا - ديفيد راميسرو

خوسيه لويس - روجر مارتي