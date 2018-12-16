رياضة | مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني رابط HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني رابط HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني رابط HD

يدخل فريق برشلونة مباراة قوية ضد ليفانتي مساء اليوم الأحد والموافق 16-12-2018 وذلك في إطار المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

ويلتقي فريق برشلونة مع ليفانتي على ملعب الأخير "سيوتات دي فالنسيا" وذلك اليوم الأحد في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت مدينة القاهرة والـ10:45 بتوقيت مكة المكرمة والـ11:45 بتوقيت الإماراتي.

ويحتل فريق برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة حيثُ لعب 15 مباراة وفاز بـ9 مباريات وتعادل 4 مواجهات وخسر مبارتين. ويتواجد فريق ليفانتي في المركز السابع برصيد 22 نقطة حيثُ لعب 15 مباراة وفاز بـ6 مباريات وتعادل 4 وخسر 5 ويسعى الفريق لعمل مفاجئة واقتناص الثلاث نقاط من قبضة البارسا.

وسيتم نقل مباراة برشلونة مع ليفانتي في الدوري الإسباني عبر قناة "beIN SPORTS HD 3" وسيعلق على اللقاء يوسف سيف، وهناك قنوات أخرى ستذيع المباراة مثل "CBC SPORT HD" بالإضافة إلى قناة "Eleven Sports 1 HD".

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة مع ليفانتي في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني عبر موقع الخليج 365 الرياضي.‎

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