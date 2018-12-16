رياضة | أحمد سمير: مستوى الزمالك أمام القطن فخر لكل مشجعي الأبيض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد سمير: مستوى الزمالك أمام القطن فخر لكل مشجعي الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد سمير نجم الزمالك السابق أن مستوى الفريق الأبيض أمام القطن التشادي في ذهاب دور ال32لبطولة الكونفدرالية فخر لكل مشجعي الأبيض. وقال سمير خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « جمهور الزمالك كان له مفعول السحر في اللقاء ولاعبو الفريق تعانوا بشكل جيد وكان لديهم رغبة في تحقيق الفوز بعدد كبير من الأهداف منذ الدقيقة الأولى المباراة» وأضاف: «الزمالك أهدر فرصة فوز برقم قياسي أكثر من سبعة أهداف ولكن حقق المطلوب وضمن التأهل لدور ال32 الإضافي لبطولة الكونفدرالية».

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