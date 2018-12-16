شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع الأنجولي جيرالدو لـ 4 مواسم ونصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بنادي الأهلي، عن تعاقد النادي مع جيرالدو، مهاجم فريق أول أغسطس الأنجولي، لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

وأضاف في تصريحات لموقع النادي، مساء السبت، أن المهندس عدلي القيعي، مستشار التعاقدات، أنهى سجميع الأمور الإدارية والمالية.

ومن المقرر أن يحضر اللاعب إلى القاهرة للانضمام إلى صفوف الأهلي خلال الأيام القليلة القادمة.