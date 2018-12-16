شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يعزز صدارة يوفنتوس للدوري الإيطالي بالفوز على تورينو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق يوفنتوس فوزا صعبا على جاره ومضيفه تورينو، بهدف نظيف، مساء السبت، في ديربي مدينة تورينو الإيطالية، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدف اليوفي واللقاء الوحيد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء في الدقيقة 70.

وواصل يوفنتوس صدارته لجدول الدوري الإيطالي بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة، فيما تجمد رصيد تورينو عند 22 نقطة في المركز السادس.