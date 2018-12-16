شكرا لقرائتكم أجيرى ينتظر النيجر لتحديد مكان ودية مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو المنتخب الوطنى تحديد النيجر الموعد النهائى لمباراة الفريقين فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لامم افريقيا، حتى يتم حسم مصير المباراة الودية التى يخوضها الفراعنة فى مارس المقبل وطرفها الثانى وكان إقامتها. وفى حالة إعلان الكاف إقامة بطولة أمم افريقيا 2019 فى مصر بشكل نهائى، سيتراجع الجهاز الفنى عن إقامة المباراة الودية خارج مصر على ان تقام فى القاهرة وبحضور جماهيرى كبير حتى يعتاد اللاعبون على أجواء المباريات الكبيرة فى القاهرة، خاصة وأنهم سيتعرضون لضغط جماهيرى كبير بسبب ضرورة المنافسة بقوة على اللقب حتى النفس الأخير حيث تقام البطولة على أرض الفراعنة ووسط جماهيرهم.

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