شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يبحث عن ثلاثة لاعبين فى الدرجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى التفتيش فى دوري الدرجة الثانية على المواهب المميزة لتلبية إحتياجات العجلات الحربية فى الشتاء لاسيما بعد التقرير الذى تقدم به مختار مختار يطلب فيه ضرورة ضم لاعب وسط ومهاجم ومدافع فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة حرس الحدود والمقرر لها الأحد 23 ديسمبر الجارى على ستاد المكس فى إطار مواجهات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام .

ويقدم الإنتاج الحربى موسماً متميزاً حيث يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى ستة مواجهات وتعادل فى ثمانية وخسر 3 لقاءات فقط وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 16 هدف .