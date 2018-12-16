شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يطير إلى الإمارات اليوم لحضور قرعة دور الـ8 بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اليوم إلى الإمارات لحضور مراسم سحب قرعة دور الـ8 بالبطولة العربية المحدد لها غد الاثنين. وجاءت الفرق الـ8 المتأهلة لربع نهائي البطولة العربية كالتالي: المريخ السوداني - مولودية الجزائر - الأهلي السعودي - النجم الساحلي - الهلال السعودي - الوصل الامارات - الاتحاد السكندري - الرجاء المغربي. وتمسك هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو الاتحاد العربى، بحضور عامر حسين مراسم القرعة والإشراف على المواعيد المقترحة، للمباريات المقبلة من عمر البطولة للوصول بها إلى بر الأمان.

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