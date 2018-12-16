شكرا لقرائتكم خبر عن أنتم الباقون دائماً.. تعرف على رسالة كهربا لجمهور الزمالك بعد مباراة القطن التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمود كهربا، لاعب نادى الزمالك على الاحتفال بالفوز العريض الذى حققه المارد الأبيض على فريق القطن التشادى بسباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين فى إطار إياب دور الـ32 بمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان محمود كهربا قد ساهم مع زملائه فى تحقيق هذا الفوز الكبير لنادى الزمالك، حيث أحرز أول أهداف المباراة فى توقيت مبكر.



كهربا

وبعث كهربا برسالة لجماهير الزمالك قائلاً: "الإصرار على الفوز من أجلكم انتم الدعم الأول والأخير.. أنتم الباقون دائمًا".