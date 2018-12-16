شكرا لقرائتكم خبر عن بنات السلاح يخضن منافسات الفرق بكأس العالم فى أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يخوض اليوم، الأحد ، منتخب بنات السلاح تحت 20 سنة منافسات الفرق ببطولة كأس العالم التى تستضيفها أسبانيا لـ " سيف المبارزة " .

و تشارك مصر فى هذه المنافسات بكلا من من اللاعبات ، لمى ياسر ة مريم نزيه و رودينا أشرف ، تحت قيادة المدرب أحمد موسى .

و الجدير بالذكر أن منافسات الناشئين تحت 20 سنة تقام فى اليونان بمشاركة الفراعنة أيضا .