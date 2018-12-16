النشرة الرياضية.. الأهلي يعلن ضم جيرالدو.. ووصول المدرب الأورجوياني للتفاوض معه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018.
مران الأهلي.. جلسة بين عبدالحفيظ والشيخ.. وإراحة 6 لاعبين
رسميا.. الإسماعيلي يعلن يانوفيسكي مديرا فنيا للفريق
كاشيما يقلب تأخره إلى فوز ويتأهل لملاقاة ريال مدريد في مونديال الأندية
بطل بوركينا يعقد موقف المصري بالكونفدرالية بثنائية في بورسعيد
رسميًا .. الكاف: مصر وجنوب إفريقيا تتقدمان بطلب استضافة كأس الأمم .. وهذا موعد الإعلان
رسميًا.. إيهاب جلال مدربًا للمصري بعد رحيل مصطفى يونس
الأهلي يعلن.. وصول مدرب أوروجوياني للتفاوض على خلافة كارتيرون
جريزمان ينشر صورته مع مدرب الأهلي "المحتمل".. ويؤكد: شكرًا لكل من ساعدني
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