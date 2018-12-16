حسين الشحات يعلق على إشارة الـ"3" للاعب الترجي: "نفذت طلب إبني"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365 :

قال حسين الشحات، لاعب نادي العين الإماراتي، أن إشارته للاعب الترجي خلال مباراة أمس لم يقصد بها استفزاز لاعبي الترجي، مؤكدًا أن احتفاله بهذه الطريقة كان تلبية لرغباته نجله.

وأضاف الشحات في تصريحات لفضائية "صدى البلد": "ابني الصغير يقوم بهذه الحركة كثيرا وطالبني بالاحتفال بها، وحققت له ما طلبه مني".

وتابع: "تعرضت للضرب دون كرة أكثر من مرة في تلك اللقطة ولم أرغب في رد الضرب حتى لا أتعرض للطرد أو الحصول على بطاقة صفراء".

ونشبت مشادة بسيطة بين الدولي المصري حسين الشحات لاعب العين الإماراتي، وأيمن محمد ظهير أيسر الترجي التونسي في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدور الثاني لكأس العالم للأندية، بعد صراع على الكرة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وقام الدولي المصري، بعد تعدي لاعب الترجي عليه، برفع إصبعه الثلاثة بجوار وجهه، في إشارة إلى نتيجة المباراة.