محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات الأوربية المختلفة يوم السبت الموافق 815 ديسمير 2018. الكونفدرالية الأفريقية سباعية الزمالك في القطن التشادي الدوري الإنجليزي أهداف مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون هدف كريستال بالاس في ليستر سيتي هدف توتنهام في بيرنلي كأس العالم للأندية أهداف مباراة كاشيما وجوادالاخارا ثلاثية العين في الترجي الدوري الاسباني هدف ريال مدريد في رايو فاييكانو

شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف السبت.. الزمالك يمطر شباك القطن بسباعية.. والعين يهين الترجي بثلاثية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .