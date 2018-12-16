رياضة | والد قائد شتوتجارت يتعرض للانهيار خلال مباراة الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد قائد شتوتجارت يتعرض للانهيار خلال مباراة الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي شتوتجارت الألماني اليوم السبت عن تعرض والد قائد الفريق كريستيان جينتنر للانهيار داخل الملعب.

وقال المتحدث باسم شتوتجارت أن والد جينتنر تعرض للانهيار خلال تواجده في المدرجات أثناء المباراة التي فاز فيها الفريق على هيرتا برلين 2 /1 اليوم.

ويتلقى والد جينتنر العلاج على يد الأطباء، واحتراما لما حدث قرر لاعبو شتوتجارت عدم الحديث لوسائل الإعلام بعد المباراة.