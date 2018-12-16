رياضة | عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، على توقيع يوسف علي صانع ألعاب فريق المصرية للاتصالات وذلك في عقد يمتد لـ4 سنوات.

وجلس اللاعب أمس الجمعة مع مسؤولي الزمالك، وحصل من خلال تلك الجلسة على توقيع اللاعب وطلبوا منه عدم الحديث عن الأمر لحين انتهاء المفاوضات مع ناديه.

وينتظر أن يقوم السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك بقيد يوسف علي تحت السن حيث أنه من مواليد 1998، وذلك بعد أن أعجب بمستواه.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت رغبة النادي الأهلي في ضم يوسف علي في الفترة الماضية، لكن اللاعب فضل الزمالك عليه.

ونجح الأهلي في ضم 4 لاعبين حتى الآن في الميركاتو الشتوي هم محمود وحيد الظهير الأيسر لفريق مصر المقاصة، ومحمد محمود لاعب وسط وادي دجلة، وميسي فلسطين السلمي، والقاطرة الأنجولية جيرالدو دي كوستا لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي وأحدث المنضمين للقلعة الحمراء.

على الجانب الأخر لم يضم فريق الزمالك اي صفقة بالميركاتو الشتوي حتى الآن، وكان السويسر كريستيان جروس قد طلب من إدارة الفريق التدعيم بثلاث لاعبين فقط من بينهم مدافع وظهير أيسر ومهاجم أجنبي مميز.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا عريضا بالأمس على نظيره القطن التشادي بسباعية نظيفة ليضع قدما في الدور المقبل لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل أبناء ميت عقبة صدارة الدوري المصري برصيد 35 نقة من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء وحيد ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة، بينما يحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 20 نقطة جمعها من 6 انتصارات وتعادلين وهزيمتين، ويتبقى له 7 مباريات مؤجلة.