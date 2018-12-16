رياضة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Liverpool vs Manchester United .. Mohamed salah

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مباراة ديربي انجلترا التي ستقام مساء اليوم الاحد، وااتي ستجمع بين عملاقي الكرة الانجليزية ليفربول بقيادة يورجن كلوب ونجم الفريق محمد وصلاح، ومانشستر يونايتد بقياده مدربه المثير للجدل جوزيه مورينيو ونجم الفريق بول بوجبا، حيث يدخل الريدز اللقاء من أجل حصد الثلاث نقاط للعودة من جديدة لصدارة الدوري الإنجليزي (البريمير ليج) ومن المتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين حيث دائما من تشهد مباراة الفريقين إثارة نظرا لتاريخ المواجهات والعداء الأزلي بين الفريقين، حيث تعد هذه المباراة من أقوي المباريات في العالم. يحتل فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة حيثُ فاز بـ13 مباراة وتعادل 3 مباريات ولم يتلقى أي خسارة حتى الآن بفضل دفاعه بقيادة الهولندي فيرجيل فان ديك والبرازيلي أليسون بيكر. Manchester United have the opportunity to puncture Liverpool's Premier League title challenge on Sunday when the Red Devils visit Anfield. فيما يتواجد فريق مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو في المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 26 نقطة حيثُ فاز بـ 7 مباريات وتعادل 5 وخسر 4 لقاءات. ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

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