رياضة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Liverpool vs Manchester United .. Mohamed salah

يحتل فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة حيثُ فاز بـ13 مباراة وتعادل 3 مباريات ولم يتلقى أي خسارة حتى الآن بفضل دفاعه بقيادة الهولندي فيرجيل فان ديك والبرازيلي أليسون بيكر.

Manchester United have the opportunity to puncture Liverpool's Premier League title challenge on Sunday when the Red Devils visit Anfield.