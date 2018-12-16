الامارات | تتويج فريق «أبوظبي» بلقب مونديال الزوارق في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج فريق «أبوظبي» بلقب مونديال الزوارق في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جانب تتويج الفائزين في البطولة. تصوير: أسامة أبوغانم

أحرز قائد «الزورق 35» في فريق أبوظبي، السويدي إريك ستارك، لقب الجولة الختامية في بطولة العالم للزوارق السريعة التي أقيمت أمس على بحيرة خالد في إمارة الشارقة، وذلك بعد أن قطع مسار السباق المكون من 44 لفة بإجمالي زمن بلغ 50 دقيقة وثماني ثوانٍ، متفوقاً بفارق 12 ثانية و27 جزءاً من الثانية عن السويدي يوهانز أندرسون، الذي حل في المركز الثاني، في المقابل كان المركز الثالث لقائد «الزورق 6» في فريق أبوظبي، الأميركي شون تورينتي، كفيلا بحسمه لقب بطولة العالم، ليستكمل فريق أبوظبي سيطرته على البطولة. وعقب انتهاء السباق، قام الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، يصحبهما رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة خالد جاسم المدفع، وعضو الاتحاد الدولي للرياضات البحرية رئيس اتحاد الإمارات حريز المر بن حريز، ورئيس هيئة مطار الشارقة الدولي مدير نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية علي سالم المدفع، ومدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية سالم الرميثي، ومدير نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية أحمد محمد، والمروج العالمي لبطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة «الفورمولا1» والدراجات المائية «الأكوابايك» نيكولو دي سان جيرمانو؛ بتتويج الفائزين بجائزة الشارقة الكبرى خاتمة موسم سباقات «الفورمولا1»، التي أقيمت ضمن فعاليات أسبوع الشارقة للرياضات العالمية، الذي استهل 11 الجاري.