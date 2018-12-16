الامارات | صدارة إماراتية في ختام النسخة السادسة من «دولية دبي للجوجيتسو»

شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة إماراتية في ختام النسخة السادسة من «دولية دبي للجوجيتسو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من تتويج الفائزين في البطولة. من المصدر

اختتمت أمس منافسات النسخة السادسة لبطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو في مجمع ند الشبا الرياضي (ناس)، والتي استقطبت نجوماً دوليين محترفين وأسماء لامعة في الجوجيتسو من أكثر من 50 دولة، فوق 16 عاماً للمنافسة ضمن الناشئين والكبار والأساتذة.

وجاءت منافسات اليوم الثاني لفئة البدلة، وشهدت إقبالاً كبيراً من اللاعبين المشاركين وذويهم من جميع الدول، بالإضافة للجماهير التي جاءت لتشجع وتتابع المنافسات.

وقدم لاعبو ولاعبات الإمارات أداءً مشرّفاً وتصدروا المسابقة، حيث انتزع عمر الحمادي من نادي الشارقة ذهبية وزن 81 كجم عن الناشئين، وفاز أيضاً لاعب نادي الظفرة علي المطروشي بذهبية وزن 73 كجم ناشئين، بينما فاز سلطان الحمادي بذهبية 46 كجم ناشئين، وفازت أسما الحوسني من نادي الظفرة بذهبية وزن 52 كجم، وفازت البطلة مهرة الهنائي من نادي العين بذهبية وزن 57 كجم، وغيرهم من اللاعبين واللاعبات الذين حققوا نتائج مشرفة وحصدوا العديد من الميداليات الملونة.

وحضر اليوم الختامي الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، وعزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، والعميد عبدالملك جاني مدير الأكاديمية الأولمبية، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعديد من الشخصيات.

وقالت عزة سليمان في تصريحات صحافية: ستبقى دولة الإمارات سباقة في جميع المجالات وفي مقدمتها المجال الرياضي.

وأضافت: «نحن فخورون بتعليم أولادنا لعبة مميزة ومحفزة كرياضة الجوجيتسو، هذه الرياضة التي ستسهم بشكل كبير في بلورة سلوكيات وأخلاقيات جيل المستقبل، وأتوجه بالشكر لاتحاد الإمارات للجوجيتسو لجهودهم الكبيرة وعملهم المتقن لنشر هذه اللعبة وترسيخ سلوكياتها وأخلاقياتها لدى جيلنا المقبل».

من جانبه، قال العميد عبدالملك جاني: «نسعى إلى الارتقاء بهذه الرياضة والوصول بها إلى العالمية، وكما ترون فإن الإمارات موقعها الرياضي مميز بين دول العالم، وجميعنا اليوم يشهد على الأمن والأمان الذي يحيط بها، ما يجعلها وجهة محببة للاعبي الجوجيتسو الدوليين، ويشجع على استضافة كبرى البطولات».

وأضاف جاني: «رياضة الجوجيتسو فرضت نفسها على الساحة الرياضية بنجاحاتها وإنجازاتها وانتشارها الكبير، حيث تمتلك اليوم في الإمارات أكبر قاعدة جماهيرية من الممارسين والمشجعين لهذه الرياضة المميزة».

البطولة استقطبت أسماء لامعة في رياضة الجوجيتسو من أكثر من 50 دولة.