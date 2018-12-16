الامارات | الراتب والعائلة يمنعان نافاس من الرحيل عن ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن الراتب والعائلة يمنعان نافاس من الرحيل عن ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نافاس لم يعد حارساً أساسياً منذ قدوم المدرب سولاري. أ.ب

أكدت تقارير إعلامية إسبانية أن حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس، سيظل في صفوف ريال مدريد الإسباني حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل، وأنه لا يعتزم الرحيل خلال يناير المقبل بسبب عائلته الصغيرة وكذلك الراتب الكبير الذي يتقاضاه من النادي الملكي ويصل إلى 5 ملايين يورو سنويا.

وأشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية الرياضية، أمس، أن نافاس لا يتعجل اتخاذ القرار بشأن مستقبله مع الريال رغم احتفاله بعيد ميلاده الثاني والثلاثين أمس.

ويغيب نافاس عن صفوف الريال منذ تولي الأرجنتيني سانتياغو سولاري تدريب الفريق، ما يجعله في حالة مزاجية سيئة، خصوصاً أنه لا يشارك في أي مباريات للفريق بغض النظر عن مستوى المباريات.

ورغم هذا، يعتزم اللاعب البقاء في صفوف الريال حتى صيف 2019 حيث سيتخذ القرار المناسب في نهاية الموسم الجاري. وأشارت الصحيفة إلى أن نافاس لن يترك الريال في فترة الانتقالات الشتوية لأسباب عدة.

وأوضحت أن نافاس ينتظر مولوداً في بداية فبراير المقبل، ما يدفعه إلى التمهل في اتخاذ قراره بشأن الرحيل عن مدريد التي يقيم فيها برفقة أسرته منذ 2014.

كما يرغب نافاس في مواصلة حياته في مدريد بعد الاعتزال، ما يعني أن الرحيل عن صفوف الريال ليس ضمن حساباته في الوقت الحالي.

ومن بين الأسباب أيضاً التي تعوق رحيل نافاس عن الريال أن اللاعب لا يجد أمامه عرضاً من أحد الأندية الكبيرة على المستويين الرياضي والمالي، حيث تمتلك كل الفرق الكبيرة حارساً أساسيا مميزا يلعب بانتظام.

كما أنه من الصعب على الأندية الأوروبية الكبيرة أن تتحمل الراتب السنوي الذي يحصل عليه نافاس من الريال، والذي يبلغ خمسة ملايين يورو.

وإضافة لهذا، لا يرغب الريال في التفريط في حارسه الكوستاريكي خلال فترة الانتقالات الشتوية رغم جلوس نافاس على مقاعد البدلاء حالياً، حسبما أشارت الصحيفة. وحتى نهاية الموسم الحالي، ستظل مشاركات نافاس مقتصرة على بطولة كأس ملك إسبانيا.

حارس ريال مدريد الكوستاريكي نافاس ينتظر مولوداً جديداً في فبراير المقبل.