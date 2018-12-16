شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يكشف سبب إشارته لرقم «3» أمام الترجي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حسين الشحات، لاعب نادي العين الإماراتي، سر احتفاله بهدفه في شباك الترجي التونسي، وقال: «احتفالي كان موجها لابني الصغير»، مؤكدًا أنه لن يكررها.

وأشار اللاعب بيده إلى رقم «3» في اللحظات الأخيرة من مباراة العين والترجي التونسي، التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب هزاع بن زايد ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وأضاف في تصريحات لفضائية «صدى البلد»: «نجلي الصغير يقوم بتلك الحركة كثيرا وطالبني بالاحتفال بهذه الطريقة، واحتفلت بتلك الطريقة من أجله».

وتابع: «تعرضت للضرب دون كرة أكثر من مرة في تلك اللقطة ولم أرغب في رد الضرب حتى لا أتعرض للطرد أو الحصول على بطاقة صفراء، من هنا رفعت رقم 3، والحركة كانت تلقائية بسبب الضرب دون كرة».