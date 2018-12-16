شكرا لقرائتكم الزمالك يحسم ملف سيد سالم خلال ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو الزمالك، علي حسم مصير صفقة إتمام ضم سيد سالم ظهير وادي دجلة من عدمه، بحد أقصي غداً الإثنين بعدما طلب اللاعب من وكيل أعماله معرفة مصيره بشأن انضمامه للقلعة البيضاء من عدمه خاصة في ظل العروض التي تلقاها من أندية مصر المقاصة وسموحة والاتحاد السكندري لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير القادم بخلاف عرض ناديه لتجديد عقده.

وعلم "الخليج 365" أن اللاعب عقد جلسة مفاوضات مؤخرا مع مسئولي زعيم الثغر ويبحث الانضمام للنادي السكندري خلال الفترة المقبلة في حالة عدم انتقاله للزمالك في شهر يناير فيما يبحث مسئولو النادى الأبيض خلال الساعات المقبلة عن حسم ضمه.