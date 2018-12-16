شكرا لقرائتكم خبر عن دمياط يجهز سموحة لمواجهة المقاصة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق سموحة نظيره دمياط غدا الإثنين فى الثالثة عصرا على ملاعب الفريق السكندرى لتجهيز جميع اللاعبين والوقوف على مستواهم البدنى استعدادا لمباراة مصر المقاصة فى مستهل مشوار الفريق بالدور الثانى للدورى المقرر لها السبت 22 ديسمبر الجارى . كان سموحة قد حقق الفوز على المقاصة فى الدور الأول ويبحث عن تحقيق الفوز فى هذه المباراة لضمان الزحف نحو المربع الذهبى.

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