فورمولا عالمية بنكهة سعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

شكل حضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ختام سباق الفورمولا إي (الدرعية 2018) أمس لوحة ورسالة للعالم أجمع من بلد الأمن والأمان، وذلك من خلال اصطفافه بين الجماهير التي حرصت على التوافد للدرعية من مختلف مدن ومناطق المملكة ومن خارجها، وتوقفه أكثر من مرة تلبية لرغبات الحاضرين في التقاط صور سيلفي، مضيفا مواقف جديدة إلى الحدث التاريخي.

وحضر ولي العهد إلى السباق، يرافقه ولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، كما شهد السباق أيضا وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في تأكيد لأهم رسائل استضافة السباق، وهي أن الحضور الرسمي الكبير للضيوف، تقدير للمملكة ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو يعطي زخما كبيرا للسباق على المستويين الإقليمي والدولي.

وعقب نهاية الحفل الغنائي الذي أحيته فرقة «ذا بلاك آيد بيز» الأمريكية والمغني الإسباني إنريك ايجلسياس، في الرياض، وصف أعضاء الفرقة الأمريكية هذا الحضور بالنعمة، قائلين «إنها لنعمة أن تغني هنا وأن تعزف في أولى الحفلات الموسيقية في السعودية.. الموسيقى هي الحب والجسر نحو فهم الثقافات الأخرى»، وذلك أيضا كان ضمن أهداف ورسالة استضافة سباق الفورمولا وتحديدا من حيث الاهتمام بالشباب السعودي لما يشكله من أهمية كبرى لدى ولي العهد، والذي يحرص على الحضور في مناسباتهم والاهتمام بهواياتهم.

ومثلما تبارت وسائل الإعلام في الإشادة بالجهود الجبارة التي بذلتها السعودية ممثلة في الهيئة العامة للرياضة، من خلال الإشراف على فعاليات الفورمولا إي للسيارات الكهربائية الدرعية، سيتحدث العالم أجمع عن تأكيد أن المملكة في سباق نحو المستقبل، وعن الرجل الذي كان خلف كل نجاح وهو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الحدث في عيون إعلاميين

فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية حدث تاريخي بالنسبة للرياضة في المنطقة العربية بشكل عام وللمملكة بشكل خاص

استضافة المملكة للجولة الافتتاحية لبطولة فورمولا إي تؤكد أن المملكة في سباق نحو المستقبل

استضافة هذه المسابقة العالمية على أرض المملكة نقطة انطلاق لاستضافة أبرز الأسماء والشركات العالمية في صناعة رياضة السباقات

الاستضافة تعزز موقع المملكة كمركز إقليمي للفعاليات الرياضية تحقيقا لأهداف التنوع الاقتصادي التي تهدف لها رؤية المملكة 2030م، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان

استضافة المملكة لفعاليات فورمولا إي تجسد صورة مشرقة ونقطة انطلاق جديدة لرياضة السيارات في المملكة، ولا سيما أن السباق سيحصل على اهتمام إعلامي عالمي.

المملكة كسبت التحدي في الدخول إلى مصاف العالمية لهذه الرياضة، بعد أن أصبحت لديها خبرة كبيرة في تنظيم سباقات السيارات بمختلف ألوانها بمشاركة نجوم العالم في هذه الرياضة

اهتمام كبير لتحقيق تطلعات الشباب

1 بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، يولي الأمير محمد بن سلمان اهتماما خاصا وعناية بالغة بالدرعية نظرا لمكانتها التاريخية للسعوديين بكافة مشاربهم

2 لم تكن لتتم استضافة المملكة للسباق لولا إنجاز حي الطريف الذي كان متعثرا 22 عاما وأنجز بمتابعة ولي العهد في 6 أشهر

3 يأتي احتضان المملكة للبطولات الدولية الكبرى وفقا لرؤية 2030 التي ترى أن مشاركة الشباب تطلعاتهم واهتماماتهم أولى أولياتها

4 يشكل الشباب السعودي أهمية كبرى لدى ولي العهد، ولذلك يحرص على الحضور في مناسباتهم والاهتمام بهواياتهم

5 الفورمولا إي واحد من أحداث عالمية كبرى استضافتها المملكة في السنوات الثلاث الأخيرة بعد أن أصبحت محط أنظار العالم

6 الحضور الرسمي الكبير للضيوف هو تقدير للمملكة ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يعطي زخما كبيرا للسباق على المستوى الإقليمي والدولي

7 أصبحت المناسبات العالمية الرياضية الكبرى بالمملكة تجذب المهتمين من خارج السعودية، بعد أن كان السعوديون يسافرون إلى الخارج لحضورها