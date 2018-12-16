شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تلتقى البحرين وديا للمرة الثانية استعدادا لكأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم، الأحد، منتخب كرة اليد الأول نظيره البحرينى وديا للمرة الثانية فى صالة هليوبوليس الشروق فى إطار استعداد الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم بالدنمارك فى شهر يناير المقبل.

كان منتخب كرة اليد قد فاز على البحرين فى الودية الأولى أول أمس الجمعة بنتيجة 36 / 28 على صالة هليوبوليس الشروق .

يستكمل المنتخب معسكره بالقاهرة عقب الوديتين إلى أن يسافر إلى لاتفيا لإقامة معسكر خارجي خلال الفترة من 26 إلى 30 من ديسمبر الجاري، يلعب خلاله ثلاث وديات مع منتخبات أوكرانيا وبلجيكا ولاتفيا أيام 27 و28 و29 ديسمبر على الترتيب، ثم يعود للقاهرة، ويحصل اللاعبون على راحة لمدة يومين، ثم يستأنف المنتخب معسكره في القاهرة لحين السفر إلى الدنمارك 10 يناير للمشاركة في بطولة العالم.