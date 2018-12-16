شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة السلاح يخوضون منافسات الفرق بكأس العالم فى اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض اليوم، الأحد ، منتخب فراعنة السلاح تحت 20 سنة منافسات الفرق ببطولة كأس العالم التى تستضيفها اليونان لـ " سيف المبارزة " . و تشارك مصر فى هذه المنافسات لكلا من اللاعبين ، محمد السيد و محمد محمود و إبراهيم محمد ، تحت قيادة المدرب إسلام جمال . فيما يرأس البعثة طارق الحسينى نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد السلاح، ويرافق البعثة الحكم الدولى عمرو خالد .

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