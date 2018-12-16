شكرا لقرائتكم خبر عن علي عيد يدخل دائرة اهتمام الكوكب السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل علي عيد لاعب وسط بتروجت، دائرة اهتمامات الجهاز الفني لفريق الكوكب السعودي الذى يتولي قيادته أسامة نبيه، من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وتلقى علي عيد اتصالا هاتفيًا من أحد وكلاء اللاعبين للتأكد من رغبته في الانتقال لصفوف الكوكب السعودى لمدة 6 اشهر على سبيل الإعارة، بدون عائد مادى للفريق البترولى.

وينوى وكيل اللاعبين فتح خط مفاوضات مع إدارة نادي بتروجت للتفاوض حول حصول الكوكب علي خدمات علي عيد فى انتقالات يناير المقبل مجانًا.