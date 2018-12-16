شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..قرعة كأس مصر لكرة اليد للمراحل السنية المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام ظهر اليوم، الأحد، مراسم قرعة كأس مصر للمراحل السنية المختلفة لكرة اليد للموسم الرياضى المحلى 2018 / 2019 بحضور مندوبى الأندية.

ومن المقرر أن تقام القرعة لجميع المراحل السنية للإناث و الرجال بدءا من الثانية عشر ظهرًا.

كان سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد أكد أنه تم تعديل موعد القرعة لتقام يوم 16 من الشهر الجارى بدلا من يوم 17 من الشهر نفسه من أجل حضور مندوبى الأندية مباراة مصر والبحرين الودية التى ستقام مساء اليوم فى نفس يوم القرعة، قبل أن تنقل إلي صالة هليوبوليس الشروق.