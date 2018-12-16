رياضة | مدرب ديبورتيفو المكسيكي يكشف سر خروج الفريق المبكر من مونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ديبورتيفو المكسيكي يكشف سر خروج الفريق المبكر من مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى خوسيه كوردوزو مدرب ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي لكرة القدم أن الخروج من المونديال مبكرا أمر محزن للغاية ولكن لهذا الخروج العديد من الأسباب. قال خوسيه كوردوزو في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت عقب خسارته أمام كاشيما انتلرز الياباني 2 / 3 في مباراة الدور الثاني من مونديال الأندية :"التراخي الذي حدث في الشوط الثاني جعلنا نفقد الكثير من الكرات وما حدث في المباراة مسؤوليتي في كل الاحوال، والخسارة عقوبة لنا لأننا لم نقدم المستوى المطلوب وعلى الرغم من أنني درست المنافس جيدا من كافة النواحي لكن أكبر الأندية المكسيكية لم يكن عند حسن ظن جماهيره".

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