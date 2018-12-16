رياضة | ضياء السيد: الأهلي يمتلك "كوادر".. واتمنى ترشيحي للجهاز الفني

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تمنى ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن يتم ترشيحه للجهاز الفني بالنادي الأهلي. وقال السيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد" اذا تم ترشيحي سيكون امر جيد، وان لم يحدث، أنا وراء ابناء الاهلي وكل العدم للمتواجدين". واردف : الاهم مصلحة الكيان، وهناك كوادر مميزه مثل عادل مصطفى بالجهاز الفني حاليا.

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